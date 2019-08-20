Вчера, 23:23

«Бюджетник», за которым сегодня стояли очереди, уже можно купить с кэшбеком.

Сегодня утром два российских ритейлера начали официальные продажи смартфона Vivo V17 Neo. Новинка ещё на стадии презентации вызвала интерес соотношением цены и оснащённости, что обусловило ажиотаж. Как отмечается, у магазинов сети «М.Видео» в Москве образовывались очереди из желающих получить новинку.

Одна из причин популярности кроется в щедрости — в России смартфон Vivo V17 Neo отдают «почти даром». Так, изначально в подарок к устройству давали второй смартфон, а когда подарочные устройства закончились, подарок превратили в «принудительную скидку» — кэшбек.

В магазинах МТС и «М.Видео» устройство доступно по одной цене — 19990 рублей. При этом можно сэкономить на приобретении — в МТС покупка даёт право на кэшбек, а «М.Видео» предоставляет скидку на следующую покупку. Что примечательно, в обоих случаях сумма «подарка» одинакова — 4000 рублей. Вероятно, таковы условия производителя и маркетологов Vivo.

Россиянам доступно устройство в одном исполнении — с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, которые можно расширить с помощью карт памяти. Смартфон оснастили 6,4-дюймовой Super AMOLED-матрицей, в которую встроен датчик отпечатков пальцев. Благодаря чипсету MediaTek Helio P65 с частотой процессора до 2,3-ГГц и мощным видеоускорителем, новинка позволит играть в требовательные игры.

Стоит отметить, что устройство получило постепенно забываемый разъём Micro-USB, вместо стандартного USB Type-C. Отчасти, это компенсирует батарея ёмкостью в 4500 мАч, которой хватит на пару суток щадящей эксплуатации.