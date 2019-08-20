В Google Play ужесточили проверку новых приложений на вирусы

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Релиз приложений будет задерживаться на 3 дня после недавнего скандала с взломом смартфонов пользователей Android.

На сегодняшний день Google Play является одним из самых популярных маркетов для распространения программ и приложений на базе Android, поэтому неудивительно, что на площадку такого масштаба могут просачиваться заражённые вирусами приложения.

Однако, после обнаружения около 85 вирусных приложений, которые скачали более 8 000 000 пользователей, в Google Play было решено ужесточить проверку новых приложений на вирусы. Эксперты из Trend Micro помогли «Корпорации добра» очистить «витрины» интернет-магазина от недоброкачественного софта. Теперь, в корпорации предупреждают, что при выпуске приложения разработчикам необходимо учитывать как минимум 3-дневную задержку, во время которой Android-приложение будет проходить пристальную проверку. В случае, если понадобиться больше времени для анализа софта, то разработчики будут получать уведомления о приблизительных сроках ее окончания.

Такой политики кибербезопасности в Google планировали начать придерживаться ещё в апреле 2019 года, но после недавних событий, связанных с резким увеличением некачественного софта и необходимостью его устранения, было решено прибегнуть к максимально строгим мерам. С более длительным сроком ожидания проверки могут столкнуться новые издатели приложений. Также на Reddit члены Android Developer отметили, что на длительность проверки софта могут повлиять разные факторы, о которых разработчик приложения будет уведомлены. Нововведения не обойдут стороной и издателей с большим стажем.

Несмотря на то, что такие изменения могут повлечь за собой бурю недовольства со стороны разработчиков приложений, в компании Google утверждают, что безопасность их пользователей превыше всего. Кроме того, при помощи тщательной проверки удастся сократить наличие вредоносного программного обеспечения на просторах площадки Google Play до минимума, а сомнительные издатели Android-программ не смогут больше заниматься мошенничеством. Таким образом, корпорация подтверждает сове звание добропорядочного разработчика.