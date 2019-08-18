Samsung «убьёт» Apple Watch сворачиваемым смартфоном-наручником

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Смартфон получит гибкий экран, топовое железо и подстраиваемые интерфейс.

Рынок смарт-часов держится на единственном столпе — Apple Watch. «Яблочная» компания оккупировала данную нишу и любые попытки конкуренции терпят фиаско. Samsung пытается противостоять Apple с помощью Watch Active 2, но ажиотажа вокруг их выпуска не было.

Источники близкие к Samsung утверждают, что компания сконцентрирована на другом и через 2 года «убьёт» Apple Watch сворачиваемым смартфоном-наручником. По словам инсайдера, гибридный смартфон уже разрабатывается, а подтверждает это новый патент корейцев.

На появившемся в Сети изображении виден смартфон со сгибаемым по середине экраном, разрешающим использовать смартфон в 3 режимах: полноразмерном смартфоне, складываемом пополам и на неравные части. По словам источника, это только начало и в скором времени Samsung запатентует смартфон с полноценно гибким экраном.

Еще в 2016 году на выставке SID Display Week Samsung показала сгибаемый дисплей. Корейцы лидируют по количеству патентов на гибкие дисплеи и платы, способные деформироваться без вреда для работы устройства.

Учитывая факты, высока вероятность того, что смартфон-наручник и вправду разрабатывается. Такой гаджет обхватит запястье и будет использоваться как носимый браслет, сохраняя при этом флагманскую мощность. Также гибкий смартфон обзаведётся датчиками контроля состояния здоровья, чтобы в полной мере соперничать с Apple Watch.

Известно, что аккумуляторы смартфонов крайне уязвимы перед повреждениями. Однако еще в 2014 году Samsung показала гибкий аккумулятор на выставке InterBattery. Исходя из выше сказанного становится понятно, что в будущем покупателей ожидают гибкие гаджеты Samsung.

Да, компания провалила запуск сгибаемого Galaxy Fold, однако этот смартфон первым вышел на рынок и поплатился за «сырость». Учитывая темпы развития, через год технология гибких смартфонов будет усовершенствована, Samsung монополизирует этот рынок и «убьёт» моду на смарт-часы.