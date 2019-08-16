Бюджетный смартфон с 64 МП камерой «унизил» Xiaomi

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Пока конкуренты работают над 108 МП сенсором, Oppo подготовила к выпуску дешевый камерофон Realme 5.

Oppo анонсировала выход нового смартфона с 64 МП камерой. По сообщениям компании, гаджет под кодовым названием Realme RMX1921 появится в продаже с 20 августа, значительно опередив конкурентов. Смартфон RMX1921, в народе Realme 5, буквально унизил продукт сотрудничества Xiaomi и Samsung, получив более скорую дату релиза и бюджетную цену.

Xiaomi и Samsung работают над новейшими датчиками камеры, для реализации 64 МП и 108 Мп расширения. Работу над ними анонсировали еще весной, но гаджет с новым сенсором появится не раньше первых чисел сентября. Речь идет именно о смартфонах с разрешением 64 МП, финальный продукт с камерой на 108 МП выйдет не раньше 2020.

Единственным шансом Xiaomi побороться за рынок бюджетных камерофонов с Oppo станет выход нового гаджета под брендом Redmi. В любом другом случае камерофон превысит рамки бюджетных устройств и не сможет конкурировать в этом сегменте. Плюс дата выхода, которая ожидается в конце августа-начале сентября намекает, что Realme 5 уже успеет побывать в руках многих пользователей и произвести впечатление.

Некоторые инсайдеры утверждают, что бюджетный камерофон от Oppo не будет принадлежать линейке Realme, и станет новым флагманом. Повлияли на такие заявление сообщения самой компании, которая намекала на 48 МП камеру уже в старшей модели Realme 5 Pro.