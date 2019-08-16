ПК-бояре ликуют: Playstation 5 будет слабее Nvidia RTX 2080

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Инсайдер слил данные о возможных трёх моделях PS5.

В Сети появилась информация о том, что Playstation 5 хоть и получит мощную видеокарту, но она не сможет тягаться с флагманом Nvidia для ПК, то бишь с RTX 2080. ПК-бояре могут ликовать, ведь это означает, что их выбор по прежнему будет иметь титул лучшей игровой платформы. Слив поступил от известного твиттер-блогера Komachi, который опубликовал характеристики трёх поколений процессоров с видеоускорителями, которые будут в PlayStation 5.

Наличие трёх поколений позволяет предположить, что всего будет также три модели консоли: наиболее бюджетная лайт-версия, сбалансированная казуальная и наиболее дорогая про-версия. Очевидно, что и цены будут соответстсующе варьироваться в зависимости от модели.

Согласно утечке, графический процессор PlayStation 5 может работать на частоте 2 ГГц, что очень впечатляет для консольной видеокарты - хотя, похоже, он всё ещё не дотягивает до RTX 2080. Хотя PS5 с графическим процессором, который лишь немного уступает RTX 2080, является серьезным обновлением по сравнению с Playstation 4, тот факт, что игровая консоль следующего поколения ещё не была выпущена - и, как ожидается, будет иметь срок службы не менее пяти лет, - не может сравниться с продающейся уже почти год видеокартой ПК, будет ударом для всех, кто надеется, что PS5 станет самой мощной игровой платформой.

Хотя эта утечка говорит о том, что PS5 не сможет достичь производительности высококлассных ПК, это не означает, что это плохие новости. Для начала это всё ещё означает, что PS5 будет самой мощной консолью. Специалисты из Wccftech предполагают, что графический процессор в PS5 может превзойти видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT.

Кроме того, сама видеокарта RTX 2080 стоит 719 долларов, что заметно дороже ожидаемой цены PS5.