Facebook «плюёт» на персональные данные пользователей

Сегодня, 09:50

Очередной скандал с прослушкой аудиосообщений может оставить социальную сеть без аудитории.

Компания продолжает допускать серьёзные ошибки касаемо хранения персональных данных. При чём за последнее время они происходят настолько часто, что это уже даже не удивляет аудиторию. Если раньше политика Facebook была относительно прозрачна, то сейчас стали происходить вещи, о которых они недоговаривают или и вовсе умалчивают.

Доказывает это и недавний случай с прослушиванием и расшифровыванием аудиосообщений пользователей третьими лицами. Так, официальные представители социальной сети заявляли, что пользователи сами давали соглашение на доступ к записанным сообщениям. Однако нигде не упоминалось, что вся эта информация будет передаваться третьим лицам.

Свои действия компания оправдывала попытками улучшить работу ИИ по распознаванию записей, а теперь и вовсе объявила о прекращении прослушивания сообщений третьими лицами. Тем временем некоторые из нанятых подрядчиков утверждают, что среди массы персональной информации им приходилось часто сталкиваться со всякими непотребствами.

Учитывая подобные систематические нарушения, получается, что Facebook просто «плюёт» на персональные данные пользователей и всевозможные правила их хранения. И если штрафы на астрономические суммы не изменят позицию соц. сети, то скоро её аудитория потихоньку начнёт отворачиваться, провоцирую появление новых конкурентов.