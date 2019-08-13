iPhone XR оказался хуже «китайца» за 15000 рублей

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Apple выпустила смартфон за 55000 рублей, но автономность и уровень оптимизации оказался гораздо хуже, чем у самых бюджетных моделей.

Apple позиционирует свои гаджеты как выносливые и автономные. Можно сейчас вспомнить все шутки о повышении яркости экрана iPhone и мгновенной «смерти» батареи. И вот опять опростоволосились товарищи купертиновцы. Их модель iPhone XR для премиум-сегмента с ценой минимум 55000 рублей, оказалась менее выносливой, чем китайский Honor 8x за 15000 рублей.

У «китайца» аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, у iPhone всего лишь 2942 мАч. Да, у премиум гаджета есть куча наворотов: быстрая зарядка до 50% заряда за полчаса, фирменная наклеечка Apple и прочее. А вот у обычного китайского смартфона есть лишь отличная и выносливая батарея.

Для теста взяли оба смартфона и запустили часовое видео на Youtube по Wi-Fi. Качество видео 720р, яркость экранов выставлена на максимум, звук отключён. Дольше продержался Honor 8x – 44 минуты. iPhone XR «позорно» «слился» через полчаса и даже нагрелся, в то время как его оппонент даже не почувствовал нагрузки.

Это опровергает знаменитую народную «мудрость»: дороже – значит качественней. Да и в целом на продукцию Apple завышают цены совершенно неоправданно. Те же китайские смартфоны стоят значительно дешевле, выдают те же параметры и даже обладают меньшим количеством проблем.