Новый Meizu 16s Pro станет главным разочарованием 2019 года

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Он не получит ничего нового, кроме высокого ценника.

В Сеть утекли слухи о новом флагмане китайской компании Meizu. Это будет расширенная версия предшественника Meizu 16s и получит приставку Pro. Правда, это будет одно из немногих отличий расширенной версии.

К сожалению, у компании в течение последних лет появились огромные проблемы как на внутреннем китайском рынке, так и на внешнем. К примеру, у самой компании огромные проблемы с магазинами и сотрудниками — первые закрываются, а вторых массово увольняют. Да и с производством не всё хорошо: из-за приоритетов на контрактное производство компания не имеет возможности производить крупные партии смартфонов самостоятельно, а это приводит к необходимости приобретения компонентов и повышает итоговую стоимость умных телефонов.

Ближе к цифрам. Патент на смартфон уже зарегистрирован, там же и приводится часть информации о новинке. Управлять устройством доверили SoC Snapdragon 855 Plus — его можно назвать одной из причин появления нового флагмана. В экране есть интересное решение — немного изогнутый дисплей с частотой до 90 Гц, что даст очень плавную картинку. Сенсорная панель будет иметь частоту 120 Гц, ОЗУ равна 8-12 Гб. Встроенной памяти предлагают 256 Гб и традиционный дактилоскопический сканер под экраном. Есть шансы на добавление одного объектива для главной камеры и повышение ёмкости аккумулятора. Возможный официальный анонс — 23 августа.

К сожалению, на данный момент Meizu не может найти себя на рынке. Мощная конкуренция от сильнейших компаний Huawei и Xiaomi как на домашнем рынке, так и на международном. Проблемы с главным спонсором: ранее им был Alibaba Group, но сейчас выделять деньги отказались. Из-за этого отсутствует и возможность полноценной разработки смартфона и его длительной поддержки, что разочаровывает покупателей. А славная история интересных технических решений осталась в прошлом, что может досрочно присудить смартфону звание «главного разочарования 2019 года».