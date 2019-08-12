Xbox станет «королём консолей» из-за ошибок в PlayStation 5

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Непредвиденная ошибка откинула разработку новой PS на полгода и принесла Sony миллионные расходы.

О некоторых технических особенностях консоли нового поколения от Sony стало известно еще весной. Продукт под народным названием PlayStation 5 получит серьезные инновационные технологии, которые заставили сердца геймеров биться чаще. Но прошло уже несколько месяцев, а официальных новостей о работе над проектом не прибавилось. Взамен появились неутешительные финансовые отчеты, четко демонстрирующие серьезные потери.

Новости о новой консоли заставили покупателей повременить с приобретением текущей модели PS4 и ожидать релиза новинки. Но время идет, а новостей нет, как и спроса на уже устаревшую, в глазах геймеров, консоль. Продажи PS4 с каждым месяцем все ниже, а дыры в бюджете Sony все больше. И виной всему послужил преждевременный анонс.

Эксперты считают, что виной всему ограниченность технологий компании. Уже известные публике характеристики требуют серьезной работы и разработку все более совершенных комплектующих, а зная Sony, на этом они не остановятся. Это и породило проблему PlayStation 5: множество ошибок из-за несоответствия деталей и технологий и привели к плачевному положению компании. По мнению знатоков, японскому производителю пришлось вложить огромные средства на ускорение производственного процесса, что еще больше ударило по компании.

Эта новость не могла не порадовать главного конкурента японцев Microsoft. Они уже анонсировали свою новую консоль Xbox: Project Scarlett и теперь имеют все шансы на то, что Xbox станет «королем консолей», пока коллеги из Sony пытаются решить созданные собой же проблемы.