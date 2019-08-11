Apple выпустила руководство, как «содрать» побольше за ремонт iPhone

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Владельцу гаджета легче купить новый смартфон, чем получить бесплатное восстановление, жалуются клиенты.

Чем больше выходит новых смартфонов от Apple, тем дороже и тяжелее становится их ремонт. Пользователи жалуются, что гораздо дешевле купить смартфон у конкурентов и несколько раз его отремонтировать, чем пользоваться услугами сервисных центров.

Недавно появилась информация том, что Apple выпустила внутреннее руководство о предоставлении гарантийного ремонта. В нем описаны 3 категории, каждой из которых соответствует определенный тип повреждений. О бесплатном ремонте можно сразу забыть - повреждения, соответствующие данной категории, встречаются очень редко, да и сами сервисы неохотно занимаются такими случаями. Платный гарантийный ремонт охватывает практически весь спектр потенциальных повреждений, кроме постороннего вмешательства в устройство, сильную деформацию, несоответствие внутреннего кода с цветом и моделью - эти пункты относятся к третьей категории и не обслуживаются.

В Сети жалуются, что иногда при повреждениях, подходящих под бесплатный ремонт, в центре намерено «находят новые проблемы» и меняют категорию на «Платный». Цена даже за мелкий ремонт может достигать практически половины стоимости целого iPhone. Так компания сможет «содрать» побольше с пострадавших клиентов, и продвинуть тему приобретения нового гаджета. Многие связывают это с нежеланием руководства производить долгосрочные устройства. В Apple намерено разрабатывают компоненты так, чтобы через пару лет владельцу пришлось покупать обновленную модель, которая будет и красивее, и мощнее, а не ремонтировать устаревшую. Таким образом вынуждая покупать новинки, делятся своим мнением пользователи.