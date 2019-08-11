Как кредитка: Назван ТОП-5 самых маленьких, но мощных компьютеров

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Размеры «малышей» примерно 80×50×20 мм — не больше спичечных коробков.

Закон Мура гласит, что через каждые несколько лет мощность процессоров будет возрастать в 2 раза. Поэтому сейчас компьютеры размером со спичечный коробок и сравнительно большой мощностью никого не удивят. Правда, в основном эти модели редко становятся коммерческими — фанатские поделки, которые можно изготовить и дома.

Чаще всего оригинальные изобретатели берут процессор, печатают небольшую плату и туда добавляют только самые необходимые устройства: Wi-Fi, Bluetooth, видеокарту и прочее. Причём предлагают для покупки свой вариант готового мини-компьютера и рядом же выкладывают детальную инструкцию по сборке в домашних условиях.

Однако, среди всех поделок всё же успели отметиться маленькие, но мощные компьютеры. Поэтому и создали ТОП-5 таких девайсов:

Почитатели Linux и любители свободного аппаратного обеспечения разработали VoCore2, чей размер чуть больше квадратного дюйма. Размером с крупную монету. Собрать такую машину можно по бесплатной инструкции или приобрести готовый вариант в красивой «упаковке» за 18 долларов (1174 рубля). За эти деньги покупатель получает процессор MT7628AN с частотой 580 МГц и 128 Мб ОЗУ DDR2. Встроенной памяти только 16 Мб, однако можно расширить до 2 Тб внешними дисками. Доступна антенна на плате и есть разъём U.FL для внешней. Для Интернета есть 1/5 портов до 100 Мбит/с. Для подключения есть USB 2.0. Отлично подойдёт для портативного маршрутизатора.

Второй компьютер дороже — около 4000 рублей и называется Raspberry Pi. Был выпущен для студентов и за 2 недели после выхода скупили около миллиона копий. Этот маленький «зверь» получился как кредитка размером и предлагает вполне неплохие характеристики для своего размера. 512 Мб ОЗУ, процессор ARM с частотой 700 МГц. Разве что встроенной памяти нет, но есть возможность подключения SD-карты, которая даже в комплекте продаётся. Правда, корпус не предлагают, поэтому можно взять конструктор и собрать свой вариант «системного блока».

На 3 месте расположился «малыш» за 9 долларов (590 рублей). Построен наподобие Raspberry Pi и является платой без корпуса. Однако, мощность значительно выше предшественника: процессор Allwinner A13 с частотой 1 ГГц, ОЗУ DDR3 на 512 Мб, встроенная память 4 Гб и возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Есть даже «видеокарта» Mali-400. Из разъёмов в наличии USB Micro, HDMI&VGA Out адаптер, USB порт.

4 место за Rikomagic MK 802. Это почти полноценая приставка. У неё есть собственная ОС Android 4.¼.2, Bluetooth, Wi-Fi. 8 Гб ОЗУ, можно управлять со смартфона или планшета, есть даже возможность использования как роутера. Эту приставку можно использовать для превращения обычного ЖК-телевизора с HDMI-разъёмом в настоящий умный телевизор. Также на нём можно смотреть фильмы и даже играть игры, правда только из PlayMarket. Есть поддержка 3D.

И на 5 место, пусть и последнее, зато точно победное, «становится» HiKey 960. Это продукт разработки 2 гигантов: Google и Huawei, поэтому его победа не вызывает никаких сомнений. Разработали для создателей умных гаджетов. Отличный процессорная система SoC Kirin 960 с 4 ядрами частотой до 2,3 ГГц и 4 с частотой до 1,8 ГГц. Видео ускоритель — Mali-G71 MP8, поддерживающий 4К качество видео с 60 кадрами в секунду. ОЗУ здесь 4 Гб, возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth и наличие всех популярных разъёмов.