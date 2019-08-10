Microsoft превратит смартфоны в мини-Xbox

Сегодня, 18:06

Специальные контроллеры в паре с облачным сервисом Xbox Cloud дадут возможность насладиться консольными эксклюзивами на ходу.

Эксперты-дизайнеры представили своё видение контроллеров Microsoft, основанное на патентных зарисовках. Они, так же, как и Joy-Con у Nintendo Switch, будут подключаться к смартфонам с обеих сторон, превращая их в портативные консоли. Примечательно, что подобные джойстики уже встречались у Xiaomi, однако продукт от Microsoft даст возможность наслаждаться не только мобильными играми, но и полноценными играми для фирменных приставок.

Концепция облачного гейминга при наличии высокоскоростного интернета позволит желающим транслировать игры с мощных машин на свои компактные устройства, не расходуя при этом практически никаких ресурсов смартфона. И пока что идея Microsoft выглядит наиболее привлекательной среди всех конкурентов вроде Google Stadia или потуг от Bethesda.

Единственный её недостаток заключается в том, что пока что это всего лишь идея, в то время как конкуренты уже совсем скоро запустят свои сервисы, а к моменту выхода аналог Microsoft может показаться уже не таким уникальным. К тому же, решение, предлагаемое компанией, по-видимому ограничивается исключительно смартфонами.

Нельзя также исключать, что в компании рассматривают все варианты, и при помощи подобных контроллеров хотят превратить смартфон не только в полноценную портативную консоль, но и в геймпад. Нечто похожее можно наблюдать у PlayStation, ведь подключая PS Vita к PS 4 геймер получает контроллер с дисплеем.