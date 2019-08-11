Обновление Xiaomi оставило пользователей без мобильного интернета

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Прошивка игнорирует любые подключения, заставляя пользоваться только Wi-Fi.

Очередная проблема затронула практически все актуальные смартфоны Xiaomi, получившие последнее обновление фирменной прошивки MIUI. По всему миру пользователи остались без мобильного интернета, что привело к неудобствам различной степени, а самое главное — вариантов решения проблемы обнаружено не было. Пользователи массово жалуются в Сети, что после апдейта мобильный интернет попросту не включается, смартфон не его не «ловит».

На первый взгляд ситуация критичной не кажется, особенно для тех, кто может в любой момент подключиться к Wi-Fi. Только вот остальных это обновление буквально связало по рукам и ногам. В век цифровых технологий остаться без доступа в Сеть может оказаться не только скучно, но и невыгодно. И теперь владельцы смартфонов Xiaomi в ближайшее время не смогут ни музыку онлайн в пути послушать, ни ответить на важные рабочие сообщения.

Конечно, можно воспользоваться старыми добрыми СМС, но для них и смартфон не нужен — хватит обычного сотового. Зачем же тратить деньги на технику, которая так подводит? Если подобные проблемы, которых за последнее время накопилось немало, будут продолжаться, то компания Xiaomi рискует потерять свои позиции на рынке. Ну, а тем, кто всё же успел получить опасное обновление, остаётся только ждать ближайших исправлений.