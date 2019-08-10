Xiaomi готовится представить умный дом будущего

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Очиститель воздуха, настраиваемый через Wi-Fi, стал очередным гаджетом для грядущего концепта «дома будущего».

Xiaomi всерьез намерена воссоздать в реальности футуристический образ домов из фантастических произведений. С каждым новым гаджетом, компания все ближе к реализации проекта полноценного «умного дома». Помогает в этом другой взгляд на ситуацию: пока западные коллеги пытаются выдавить все возможное из Raspberry Pi, восточные умельцы используют старый добрый Wi-Fi.

Очередная новинка в виде очистителя воздуха третьего поколения увидит свет 16 августа. Xiaomi MiJia Air Purifier 3, как и его «умные» коллеги, имеет простой дизайн, без лишних деталей, и выглядит при этом достаточно современно. К примеру, микроволновая печь MiJia Microwave из той-же категории, визуально не дотягивает до уровня футуристических гаджетов, хотя и обладает широким функционалом.

Как упоминалось ранее, китайская компания использует принципиально другой подход к созданию «умного» дома. Все умные устройства от Xiaomi синхронизируются друг с другом, создавая одну сеть, покрывающую весь дом пользователя. Контроль над сетью легко осуществляется через мобильное приложение. Датчики безопасности, лампы, видеоняни, телевизоры, роутеры, и даже селфи-палки - лишь небольшой перечень устройств, которые могут объединиться в общую сеть.

На данный момент тяжело представить, как будет выглядить полностью укомплектованный «умный» дом от Xiaomi. Компания не останавливается на достигнутом, и готовится представить миру еще больше гаджетов прямиком из будущего.