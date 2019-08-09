Очередной прокол Face ID: iPhone взломали при помощи очков

Сегодня, 15:13

Исследователи китайской компании Tencent обнаружили серьёзную уязвимость биометрического сканера Apple.

Компания никогда не заявляла прямо, что их новая система безопасности является самым надёжным вариантом, учитывая возможность ложных срабатываний, особенно на родственниках. Тем не менее технологию Face ID презентовали публике как революционный метод защиты персональных данных, близкий к идеальному. И вот в очередной раз исследователи опровергли это, пускай и не самым лёгким способом.

Получить доступ к iPhone, взломав биометрический сканер, стало гораздо проще и куда дешевле, чем в том же 2017 году, когда обман Face ID производился при помощи объёмных 3D-масок лиц владельцев. Теперь же достаточно обзавестись ненужными очками и изолентой. Правда, они должны быть не солнцезащитными, да и лицо владельца всё ещё понадобится для взлома.

Суть обмана, показанного на Black Hat USA 2019, заключается в том, что датчики сознательно игнорируют область глаз у пользователей с очками, чтобы линзы не бликовали в сенсоры, а потому достаточно немного модифицировать очку при помощи чёрной изоленты. Она наклеивается на линзы так, чтобы в центре оставался небольшой вырез квадратной формы или кусок белой изоленты – условный зрачок. И после того, как очки надеваются на спящего или находящегося в бессознательном состоянии владельца, смартфон открывает доступ ко всем функциям.

Понятно, что в реальных условиях такой трюк провести будет сложно, однако никто не застрахован от случаев беспамятства. Можно перебрать на вечеринке, уснуть в общественном транспорте или завернуть не в тот проулок, и распрощаться со своим дорогостоящим гаджетом. Интересно, будут ли после такого открытия Apple пытаться исправить свой очередной прокол? Ведь времени до осенней презентации новинки остаётся всё меньше.