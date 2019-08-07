Во «ВКонтакте» можно добавлять стикеры с музыкой в истории

Вчера, 22:09

Новая функция позволит даже добавить понравившуюся песню себе в плейлист.

Обновление популярной социальной сети «ВКонтакте» расширяет возможности историй – временных постов, которые удаляются через сутки после публикации. Теперь при создании такого поста можно добавить стикер «Музыка» и выбрать нужный трек. При желании есть 3 подборки: популярные песни, новинки и выбор редакции. Возможность создать такой музыкальный пост доступна обычным пользователям и сообществам.

Самой полезной частью этого обновления является возможность добавить понравившийся трек из истории к себе в плейлист, как раз сэкономит кучу времени поиска. Причём, это нововведение приводит «ВКонтакте» к званию единственной российской платформы с такими возможностями. Кстати, подпиской на музыкальный сервис социальной сети пользуются свыше 2,5 млн пользователей. Теперь им ещё и программу лояльности организовали: можно участвовать в закрытых встречах с исполнителями, получать их товары с автографами и даже получать скидки на разные мероприятия.

Это довольно неплохой ход – одновременно предложить пользователям что-то новое (музыка в историях) и сразу прорекламировать свою музыкальную подписку.