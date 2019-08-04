Google научили голосовой помощник читать чужие переписки

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Шифрование сторонних мессенджеров больше не обеспечит конфиденциальности.

Поисковый гигант активно развивает свои сервисы, стараясь шагать в ногу со временем, а потому в приоритете стоит упрощение действий и их удалённое решение. По этому принципу компания усовершенствовала работу своего голосового помощника. Теперь Google Assistant научили читать входящие сообщения сторонних приложений вроде WhatsApp, Telegram и других, а также позволит надиктовывать ответы.

Сам принцип работы для помощника не является чем-то радикально новым, так как он всегда мог начитывать смс из «Сообщений» и Hangouts, просто теперь список поддерживаемых мессенджеров расширился. Ведь они куда популярнее стандартных. Правда, есть в этом удобстве и некоторые подводные камни, которые могут обернуться во вред пользователям.

Несмотря на то, что на работу функционала требуется разрешение и от этого можно сознательно отказаться, дав его пользователь автоматически снимает любую защиту с предоставляемой информации. И сама угроза может заключаться далеко не в том, что Google будет читать чужие переписки. Они и до этого находили способы, вроде подслушивания при помощи «умных» колонок.

Нет, большая угроза состоит в том, что компания даст новую пищу хакерам, вследствие чего последние могут научиться получать доступ к удалённым помощникам. И одна успешная кибератака на чей-то смартфон сможет принести злоумышленникам гораздо больше личной информации о жертве, чем все нынешние хакерские методы.