Дональд Трамп поднял цены на iPhone 11 до 102 000 рублей

Сегодня, 14:06

Из-за продолжения торговых войн США и Китая страдают все компании причастные к этим отношениям, акции Apple уже упали на 2,16%.

Дональд Трамп отменил временное торговое перемирие с Китаем и ввёл 10% налог на продукцию из Китая. Это поставило под удар в первую очередь не Китай, а компании, которые имеют тесное сотрудничество с этой страной. Одной из таки компаний оказалась Apple, продукция которой производится в Китае и налог на прямую отражается на будущей цене и качестве товаров. Таким образом, данный инцидент поднял цены на iPhone 11 до 102 000 рублей. Ранее сообщалось, что цена смартфона должна была остановится на отметке в 92819 рубля, однако после недавнего решения Трампа цена вырастает почти на 10 000 рублей.

Невзирая на скорый анонс iPhone 11 акции компании стремительно падают, показатель уже упал на 2,16% (4.61 $), до 206.84 $ за штуку. При этом компания Apple отмечает сильное снижение продаж, которое в этом квартале составило 12%, а в предыдущем 17%. Это приводит к выводу, что новая модель iPhone должна будет окупить все убытки компании, и при этом хорошо продаться.

Ранее акции компании уже падали перед непосредственным анонсом новой продукции, однако тогда на фирму не оказывали воздействие иные факторы в виде политики. Компания спокойно производила комплектацию в Китае и имела с этого хорошую выгоду. С начала торгового противостояния Apple просила отменить налог для её компании, на что Трамп ответил, что рассмотрит это предложение. Позже Дональд Трамп выдвинул условия, в которых оговаривалось, что у компании не должно быль альтернативы вовсе, чтобы отойти от налога.