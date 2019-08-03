Fixbit выпустят Apple Watch для «народа»

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Versa 2 получат аналогичный функционал и голосового помощника Alexa, но будут в 2,5 раза дешевле.

Если коснуться рынка электронных часов, то Apple Watch лидируют в продажах и являются неоспоримым фаворитом покупателей. Появившиеся в 2015 году часы плотно закрепились в рейтингах и ни один из производителей смарт-часов не мог к ним приблизиться вплоть до 2018 года.

В прошлом году второе место по продажам смарт-часов в США заняли Fitbit Versa, однако успех был недолгим. Чтобы закрепить позиции Fitbit выпустил облегченные Versa Lite, но рынок не оценил их. Если верить инсайдерам, в 2019 году Fixbit выпустят аналог Apple Watch для «народа».

Именитый инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился серией пресс-рендеров, на которых изображены Fitbit Versa 2. Судя по снимкам, часы самобытно копируют дизайн и функционал Apple Watch 4. Смарт-часы Fitbit не получат кнопок с правой стороны, а обзаведутся одной кнопкой слева.

Бласс сообщает, что с помощью кнопки можно будет не только настраивать часы, но и вызывать голосового помощника Alexa от Amazon. Это значит, что часы получат динамик, которого не было у его предшественников. Изучение фото подтверждает, что часы будут следить за здоровьем. По рендерам видно, что Versa 2 умеют определять сердечный ритм, количество пройденных шагов и сожжённых калорий. По мнению аналитиков, в Pro версии часов также появится проведение ЭКГ, как у Apple Watch 4.

Также появится контроль качества сна, поскольку эта функция становится крайне востребованной у покупателей. Versa 2 обзаведётся сенсорным OLED-дисплеем, влагозащитой (до 50 м) и поддержкой платёжной системы Fitbit PAY.

Даже если Versa 2 не получит ЭКГ, то эти часы всё равно заменят собой Apple Watch. Первая модель Versa отобрала у Watch часть покупателей своей «народной» ценой. Известно, что Versa 2 обойдётся примерно в 13 тыс. рублей, что в 2,5 раза дешевле чем Apple Watch 4.

Учитывая аналогичный функционал часов, в Сети считают, что переплачивать просто нет смысла и отдают своё предпочтение более дешевым часам от Fitbit.