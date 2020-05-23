«Сияние» стало лидером среди экранизаций работ Стивена Кинга

Вчера, 20:30

Несмотря на то, что «король ужасов» считает картину провальной из-за разногласий с режиссёром.

Среди современников мало кто может составить Стивену Кингу конкуренцию в жанре ужасов. А снять по роману достойный фильм — ещё сложнее. Российский телеканал «Настоящее страшное телевидение» составил рейтинг лучших экранизаций ужасов Кинга, опираясь на оценки популярных сайтов, отзывов о фильме и мнении редакторов канала.

Лидером списка стало неоднозначное «Сияние» (1980). По словам Кинга, картина не передала вложенного автором смысла в сам роман. Но работа Стенли Кубрика понравилась аудитории и 40 лет назад, и сегодня собирает просмотры в онлайн-кинотеатрах.

Причиной победы стали не только умелые саундтреки, накаляющие напряжение, харизма и актёрская игра Джека Николсона, и культовое: «А вот и Джонни». Прежде всего, учитывались мнения не только рядовых любителей жанра, но и авторитетных критиков. Фильм «Сияние» до сих пор занимает 32-ю строчку в рейтинге «500 лучших фильмов ужасов» по версии ресурса iMDb.

Что же касается других финалистов экранизаций работ Стивена Кинга, второе место заполучил «Побег из Шоушенка» (1994), а на третьем «Кэрри» (1976).