Marvel вернут Тони Старка в грядущих «Секретных войнах»

Сегодня, 17:26

Роберт Дауни-младший не причастен к новой роли.

Портал We Got This Covered со ссылкой на анонимных инсайдеров поделился планами Marvel на будущее киновселенной. В разработке на неизвестной стадии у компании находится фильм «Секретная война», в который вернут Тони Старка. Но не того, который успел полюбиться публике за много лет, а его более молодую версию из параллельной вселенной. Такой ход допустим и в духе комиксов. К тому же это даст Marvel шанс «перезапустить» одного из центральных супергероев, сменив при этом актёра без логических и сюжетных расхождений.

Никакой дополнительной информации о сюжете или актёре на роль молодого Тони Старка источник портала не сообщал. Но достоверность информации не вызывает недоверия — этот же инсайдер рассказывал о появлении «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max.

Что касается завязки, то в грядущих «Секретных войнах» можно ожидать появление нового антагониста — Потустороннего. Ключевой злодей комиксовой серии может стать основой для последующих фильмов. Однако сюжет картины наверняка не будет полностью повторять комикс.