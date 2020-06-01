Полу Дано не терпится вернуться к съёмкам «Бэтмена» Мэтта Ривза

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Актёр в восторге от роли Загадочника и других персонажей картины.

Перезагрузка вселенной Тёмного рыцаря привлекает всё больше внимания. Из-за карантинных ограничений съёмочная группа приостановила работу и отложила премьеру на неопределённый срок. Всё же, в интервью порталу The Playlist Пол Дано решил подогреть интерес публики ещё больше, поделившись восхищениями о сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза.

«Я удивился сценарию. Мэтт Ривз — гений. В моём персонаже, как и в других, есть кое-что интересное. Нам не терпится представить фильм на большом экране, и, поверьте, ожидания будут оправданы», — сообщил Пол Дано.

Деталей сюжета это интервью не раскрывает, но говорить загадками для актёра, исполняющего роль Загадочника, естественно. В Сети полагают, что злодей станет главным антагонистом картины.

В процессе восторга Пол Дано так же отметил, что хочет поскорее вернуться к съёмкам «Бэтмена», так как картина обещает получиться «мощной». И это не удивительно — в актёрский состав также вошли Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн), Энди Сёркис (дворецкий Альфред), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррел (Пингивн) и другие. Изначально премьера планировалась на 25 июня 2021 года.