Жители Новосибирска увидят уникальный AR-спектакль

Вчера, 10:09

Премьера пройдет на экранах смартфонов.

Виртуальный спектакль от театра «Старый дом» пройдет в Новосибирске 25 мая. Премьера пройдет на экранах смартфонов в 12:00 25 мая. Для того, чтобы увидеть представление нужно зайти на сайт театра и просканировать QR-код, который и станет «входным билетом» на спектакль «Домой». Ждать, пока соберутся все зрители, как в настоящем театре, не придется, после перехода по коду выступление сразу же запустится.

Посвящается спектакль Янке Дягилевой, легенде сибирского панк-рока. Помимо этого, спектакль содержит дополнительные AR-элементы, с помощью которых мероприятие, хоть и в онлайн-формате, но станет еще более ярким. Название «Домой» выбрано неспроста, вместе с главной героиней пройти этот путь можно буквально по Новосибирску, но можно, конечно, и просто посмотреть на экране своего гаджета.

Идея создания спектакля появилась еще осенью 2019 года, задолго до самоизоляции. Концепция спектакля стала результатом находок Международного фестиваля актуального театра «Хаос» и теперь успешно исполняется в жизни.