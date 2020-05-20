Трансформеры с короной: Майкл Бэй готовит блокбастер про пандемию

Вчера, 14:35

Режиссер ленты про роботов спродюсирует картину «Певчая птица».

В последние годы режиссер «Трансформеров» и признанный король эпичности на экране Майкл Бэй больше внимания уделяет своим продюсерским проектам. Карантин для него не повод сидеть сложа руки. Именно поэтому он взялся за ленту Адама Мэйсона «Певчая птица», которая планируется, как блокбастер про пандемию. Уже открыты кастинги в актерский состав.

Жанр позиционируется Майкл Бэем, как триллер. Лекарство от неизвестной болезни до 2022 года так найти и не смогли. Все до пугающего напоминает сегодняшний день, ведь и карантинные ограничения были сняты, но вирус от этого лишь мутировал в более суровый. Не обойдется без государственных заговоров и прочих лихих поворотов. Видеть режиссера в подобных жанрах приходится не так часто, что и вызывает интерес.

Съемки планируют начать в США через несколько недель. Факт того, что коронавирус до сих пор американское правительство не побороло, киноделов не пугает, потому как они планируют организовать съемочный процесс не до конца понятно.

Не успел начаться процесс съемок, а Бэю уже предъявляют намеки на плагиат. Netflix уже вовсю ведет съемки сериала под названием «Социальная дистанция», который будет рассказывать приблизительно о тех же событиях. Посмотрим, пересекутся ли создатели или нет.