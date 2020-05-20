Режиссер «Льда» решил отстоять честь фильма перед Татьяной Тарасовой

Вчера, 16:45

Известный тренер выказала недовольство картиной, но его автор дал отпор.

Татьяна Тарасова посчитала, что картина про фигурное катание «Лёд», вышедшая на большие экраны недавно, не соответствует высоким рамкам того вида спорта, в котором она является тренером. По мнению Тарасовой, ничего кроме «глупости, тупости и бездарности» в картине она увидеть не смогла, но внезапно режиссер решил защитить фильм перед тренером по фигурному катанию и выступил с пламенной речью.

«Я думаю, что каждый зритель имеет право на свое мнение. Даже на такое острое. Татьяна Тарасова человек высокого уровня культуры и спортивного воспитания», - посчитал режиссер Олег Трохим.

Тренер Татьяна Тарасова призналась, что пыталась посмотреть фильм, но он ей настолько не понравился, что она решила высказаться об этом публично. Оправдывает Тарасову режиссер тем, что формы, в которых они воспринимают спорт могут не совпадать.

«Наверное, здесь философские интересы могут не совпадать», — заключил Трофим, явно пытаясь поставить точку в спорте с Тарасовой.