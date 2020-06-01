Дэвид Эйр сравнил «Отряд самоубийц» с «Джокером»

Сегодня, 13:15

Режиссёр остался недоволен кардинальными изменениями фильма.

Вслед за предполагаемой режиссёрской версией «Лиги справедливости» в работе находится и «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра. Об этом режиссёр сообщает в собственном Twitter, комментируя, что лента уже почти смонтирована — осталась работа над эффектами. Поделился Эйр и собственным взглядом на оригинальную концепцию и итоговое неодобрение критиков, сравнив фильм с триллером «Джокер».

«Картину пересняли из-за того, что она была «слишком мрачной». Изначальный вариант являлся глубокой драмой, вдохновлённой работами Нолана. А по итогу сделали комедию… Представьте, если бы по тем же причинам перемонтировали „Джокера“ Тодда Филлипса. Это и произошло с моей версией», — говорит режиссёр.

И сравнение уместное. Так, даже комиксовые сюжеты DC редко отличаются «радужностью» и юмором, как у Marvel. Больше всего это отражает мрачный Готэм с его супергероями и злодеями, и причины пересъёмок «Отряда самоубийц» можно назвать притянутыми.

В режиссёрской версии фильма Дэвид Эйр обещает показать оригинальную идею, с «невероятной игрой Джареда и Марго». Возможно тогда мнение фанатов и прессы об «Отряде самоубийц» изменится — на портале Rotten Tomatoes лента собрала 27% положительных рецензий, при кассовых сборах в 747 $ миллионов.