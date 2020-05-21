Wu-Tang Clan выпустили благотворительный антисептик

Вчера, 16:20

Доходы от продаж передадут продовольственному банку Оттавы.

Пандемия по всему миру диктует новые законы даже для самых суровых групп мира. Один из главных ганста-реп коллективов мира Wu-Tang Clan анонсировал запуск собственного антисептика. Данный продукт войдет в линейку «Лучшее завтра» от продовольственного банка Оттавы. Данная коллекция носит благотворительный характер и основана бессменным членом Wu-Tang Clan — рэпером RZA.

Для того, чтобы создать уникальный антисептик RZA заручился помощью компании Jusu. При каждой покупке еще одну упаковку санитайзера направят миссионерскому фонду или в канадские приюты. Средство для рук стоит прилично – 20 долларов. Авторы оправдывают это тем, что средство полностью натурально, прошло «веганскую проверку» и имеет приятный цитрусовый аромат.

Помимо этого, миссионерскому фонду можно помочь, если купить футболку или благотворительный обед. За деталь гардероба придется отдать 40 долларов. Рэпер не считает цену завышенной и призывает всех активнее участвовать.