Старение кожи вызывают продукты, входящие в ежедневный рацион

19-05-2020, 16:25

Повышенное содержание консервантов и красителей вызывает плачевный результат.

Продукция, обрабатываемая больше всего, представляет для организма наибольшую опасность. Таким образом ускоряется старение клеток, что смогли с помощью исследования доказать испанские ученые из университета Наварры. Оказалось, что подобная продукция входит в ежедневный рацион. Отказаться лучше от кукурузных хлопьев, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий не из твердых сортов пшеницы, газированных напитков, чипсов.

Данная продукция в буквальном смысле поёт симфонии консервантов. Также ученые отмечают, что витаминов в них нет от слова «совсем», потому и никакой пользы организму они принести не способны. Ученые утверждают, что лабораторным методом смогли доказать уменьшение концевых участков хромосом – так называемых теломер. Сокращаются они, как правило, с возрастом из-за естественного старения организма, но, когда в дело вмешиваются упомянутые продукты –, процесс значительно ускоряется.

К эксперименту ученые привлекли около тысячи испытуемых и позволили им питаться различным рационом. Контрольная группа потребляла в пищу, продукты, не рекомендуемые учеными из университета Наварры, и смогла доказать, что более трех порций сверх меры обработанных продуктов в день, увеличивают шансы на сокращение теломеров в два раза.