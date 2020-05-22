Учёные нашли фермент, сохраняющий молодость мозга

Вчера, 17:17

Остановить старение нейронов у мышей удалось сотрудникам Института обучения и памяти Picower при Массачусетском технологическом институте (MIT) в США.

Американские учёные установили, что фермент гистондеацетилаза 1 позволяет восстановить повреждённую ДНК в нейронах головного мозга. С годами организм человека теряет это вещество, а с ним, по сути, уходит и молодость главного органа. Препарат, сохраняющий активность фермента, разработали и опробовали на мышах исследователи Института обучения и памяти Picower при Массачусетском технологическом институте (MIT) в США.

В ходе эксперимента учёным удалось установить, что аминокислотная последовательность гистондеацетилазы 1 закодирована в гене HDAC1. Досконально изучив его, авторы исследования смогли выявить стимуляторы нужного им фермента. Грызуны, которые были подвергнуты тестированию препарата, показали улучшение когнитивных функций мозга. Специалисты MIT смогли ослабить нейродегенерацию и остановить повреждение ДНК.

Учёные рассчитывают, что фермент гистондеацетилазы 1 позволит в будущем найти эффективное средство в борьбе с заболеваниями головного мозга — деменцией и болезнью Альцгеймера. В то же время пока разработанный препарат имеет целый ряд недостатков, главный из которых — разрушительное воздействие на печень.