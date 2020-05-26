Половые гормоны рыб помогут в лечении бесплодия: ученые

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Генная мутация оказалась способна стимулировать репродукцию.

Во время лабораторного эксперимента по изучению рыбок данио, команда ученых из Университета Оттавы обнаружила, что генная мутация способна простимулировать их сексуальную функцию и работать, как дополнительные половое гормоны. Они могут помочь в лечении бесплодия уже у людей, ученые уже проводят все необходимые приготовления.

Происходит это за счет фермента, называемого секретогранин-2. Он приводит к не совсем типичному поведению рыбок во время спаривания. Самцы практически полностью переставали обращать внимание на самок и не оплодотворяли выбрасываемую ими икру. При этом рыбы выглядели абсолютно здоровыми. Обычно через несколько минут после первой встречи самец начинает ухаживать за самкой и быстро ее оплодотворять, но в генетически модифицированных парах это случалось только в одном случае из десяти. Однако, стоило лишь добавить определенный увеличить у испытуемых рыбок прирост фермента в организм, половая функция возвращалась в норму.

Ученые отмечают, что подобный фермент имеется и в человеческом организме, но находится в он расщепленном состоянии, потому использовать его также можно лишь с учетом проведенного эксперимента. Открытие позволяет взять проведенный с рыбками эксперимент на вооружение и вскоре эксперименты с повышением в организме состава секретогранина-2 будут проводится и с людьми.