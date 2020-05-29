Российские учёные изобрели самую термостойкую керамику

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Материал выдерживает температуру свыше 4000 °С.

Разработанное соединение нестехиометрического карбонитрида графния (Hf-CN) получило уникальную теплопроводность. Из-за рекордной температуры плавления подобный материал сможет в будущем применяться в авиастроении. Однако учёные Национального исследовательского технологического университета МИСиС ещё изучают эффективность соединения.

Несмотря на то, что они изобрели самую термостойкую керамику, поведение материала в гиперзвуковых условиях непредсказуемо. Но российские исследователи строят оптимистичные прогнозы на основе полученной информации: прочность открытого соединения составляет 21,3 ГПа (ГигаПаскаль), а оценочная температура плавления примерно 4200 °С.

Соединения с ультравысокой тугоплавкостью популярны в разных отраслях технологии. Керамика используется как в промышленности, так и в технике: от нагревательных элементов, до компонентов микросхем. Это способно спровоцировать развитие разработанного российскими учёными соединения.