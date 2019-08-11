Дни человечества сочтены? Гибриды свино-людей станут основным видом на планете – эксперт

Сегодня, 09:18

Опыты по скрещиванию уже финансируются правительством в Японии.

Теория скрещивания различных видов живых организмов волнует умы ученых с незапамятных времен. Начиная с 1700 года начали проводиться опыты по скрещиванию. Первый удачный случай был зафиксирован в 1717 году, когда английский садовод Томас Фэйрчайлд скрестил два генетически разных вида гвоздики.

С тех пор наука далеко шагнула вперед и в 2018 году молекулярные биологи из США смогли вырастить химеру человека и овцы. Как заявляли ученые, у этого образца не может быть физиологических сходств с человеком, так как процентная доля человеческого генома слишком мала. Тем не менее сам факт жизни «двухгенного» организма произвел фурор.

Сегодня, в 2019 году, в большинстве стран на правительственном уровне запрещено финансирование опытов над эмбрионами старше 14 дней. Однако японские биологи добились отмены этого моратория, и получили право, фактически, на создание химеры. Эксперименты планируют начать со скрещивания генома человека и мыши, а впоследствии человека и свиньи, так как ДНК последней крайне похожа на человеческую. Узнав об этом, эксперты начали бить тревогу:

«Сначала человеко-мышь, потом свино-люди. Раз речь идет о гибриде, то ученые сделают так, чтобы убрать все «ненужные» свойства и оставить лишь «нужные». По итогу, «идеальных» искусственных людей будет все больше и больше. Результатом таких экспериментов может стать полное исчезновение человека, как вида».

Официальные пресс-службы Японии в свою очередь отмечают, что данные опыты ведутся для возможности выращивания искусственных органов для помощи тяжелобольным.