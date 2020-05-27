Графику блокбастера «Защитники» сравнили с «перлами» индийского кино

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Специалисты уверены, что Сарик Андреасян пробует себя не в той стране.

На канале Corridor Crew на YouTube решили оценить, насколько фильмы «Защитники», «ТТ-34»

Выпуск с разбором графики в фильмах российского производства вышел на YouTube-канале Corridor Crew. Специалисты по визуальным эффектам оценили три картины: «Притяжение», «Защитники» и «Т-34».

«Притяжение» Федора Бондарчука получило наибольшее количество положительных отзывов. Эксперты отметили высокую детализацию эффектов, а также добавили, что сцена, в которой запечатлено приземление корабля пришельцев – лучшая в фильме.

Чуть меньше восторга вызвал «Т-34», в котором критики увидели несколько эффектных сцен, но прием, благодаря которому они создавались, оказался единственным достойным внимания во всем фильме, потому авторов военной саги осудили за самоповторы.

Вишенкой на торте оказался фильм Сарика Андреасяна «Защитники». Эксперты по визуальным эффектам утверждают, что к анимационной графике уж больно много претензий. Если к человеку-медведю как-то привыкнуть можно, то наёмники, складывающиеся пополам – это настоящее испытание для киномана. В результате фильм сравнили с «перлами» индийского кино.