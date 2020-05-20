Ученые рассказали, что обнуляет социальную дистанцию

Вчера, 13:45

Даже порыв ветра может оказаться критичным.

Социальная дистанция полностью обнуляется даже при малейшем дуновении ветра. Ученые из США сделали соответствующий вывод, проведя исследования. И раньше было известно, что главными путями для передачи вируса является воздушно-капельный путь. Представители Всемирной организации здравоохранения отметили, что следует соблюдать так называемую социальную дистанцию между людьми в 2 метра, но американцы утверждают – не работает даже это.

Ветром могут переноситься мельчайшие микроорганизмы, содержащиеся в слюне после кашля. Если учитывать, что ветер сильный, то и скорость распространения вредоносных микробов крайне высокая. Интересно и то, что меры предосторожности опровергают почти те же люди, которые их изначально предлагали вводить.

«Облако из частичек слюны может затронуть как взрослых, так и детей разного роста. При этом для взрослых пониже и детей риск выше», - уверяют ученые.

Капли слюны, как отметили авторы исследования, в воздухе могут сохраняться почти 15 минут. Журнал Physics of Fluids также подтверждает эти заявления, ради чего воссоздал виртуальное моделирование, доказавшее неутешительные вести. Капли слюны движутся по воздуху, потому социальная дистанция, как бы того не хотелось специалистам из ВОЗ, по сути, не работает.