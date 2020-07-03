Чёрная малина может вылечить аллергию

Вчера, 17:57

Учёные доказали, что ягода способна заменить стероиды.

фото: wallpaperflare

Вылечить аллергию можно с помощью черной малины. Ученые доказали, что стероиды не пригодятся для лечения болезни.

В Университете Огайо (США) исследователи под руководством Стива Огума провели анализ воздействия черной малины на организм человека страдающего аллергией. установлено, что при регулярном употреблении людьми ягоды происходит уменьшение аллергических проявлений. Черная малина уменьшает даже воспалительные процессы на коже. Дерматологи США отмечают, при таких проблемах медики часто назначают стероиды, но их может заменить чёрная малина.

Огум рассказал, что использовали мышей для проведения опыта. Грызунов поделили на две группы Одним добавляли к еде чёрную малину, другим — нет. Через 3 недели мыши получили аллергены, которые вызывают гиперчувствительность в области ушной раковины. Отёки у мышей, употреблявших чёрную малину, оказались меньше.

Американские учёные уверены, что черная малина способна модулировать дендритные (вспомогательные) клетки, которые посылают сигнал иммунной системе. Исследователи просят не путать чёрную малину и ежевику, ягоды похожи, но побороть аллергию способна только черная малина. Эксперимент также показал, что ягода содержит полезных веществ больше, даже в сравнении с красной малиной.

Природа вновь показала, она с людьми — единое целое и готова помогать им.