Извержение вулкана Окмок на Аляске приблизило появление Римской империи

24-06-2020, 13:35

Климатологи обнаружили связь похолодания в Древнем Риме с вулканическим извержением на Алеутских островах.

фото: wikimedia

В 43 году до н. э., находящийся на Аляске вулкан Окмок своими выбросами закрыл Солнце. Температура в Римской республике начала падать. Римляне считали — это месть за убийство Цезаря.

Открытие сделали эксперты, которых возглавлял Джозеф МакКоннелл из Кембриджского университета. Результаты исследования опубликовал журнал PNAS.

Когда Цезарь узурпировал власть в Римской республике, соратники уничтожили его в 44 году до н. э. После этого государство подверглось суровым бедствиям — небо потемнело, климат стал прохладным, неурожаи преследовали страну несколько лет подряд, голод стал массовым. Это стало факторами для образования Римской империи из Римской республики — власть окончательно консолидировалась. Сенат утратил своё значение.

Учёные уверены, что этому способствовал вулкан Окмок. Эксперты Джозефа МакКоннела изучили ледники Гренландии и установили, что сернистые частицы больше всего наблюдались в отложениях, приходящихся на 43 год до нашей эры, через год после гибели Цезаря. Ученые сделали спектрограмму вулканического стекла и установили точного виновника всех бед древнего Рима того периода — вулкан Окмок, находящийся на Аляске. Мощное извержение произошло через год после смерти Цезаря.

Эксперты установили, что катаклизм привёл к понижению температуры в Южной Европе на 7 градусов Цельсия. Солнце было месяцами закрыто продуктами выбросов.

Это событие показало, что все процессы в мире взаимосвязаны, как в природе, так и в политике.