Медики из Италии обнаружили изменения в головном мозге больного COVID-19

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Неврологические осложнения у заражённых коронавирусной инфекцией удалось выявить с помощью МРТ.

Вирус COVID-19 ещё мало изучен, но большинство уже привыкли, что он в первую очередь поражает органы дыхания. Но вот медики из Италии выяснили, что коронавирус способен создавать изменения в головном мозге. JAMA Neurology пишет, что специалисты одной из итальянских клиник провели МРТ-обследование больного опасной инфекцией и обнаружили два очага гиперинтенсивности — в правой прямой извилине и обонятельных луковицах.

При этом издание подчёркивает, что до подозрение на COVID-19 у 25-летней девушки были лишь косвенным. Пациентка, работавшая до заражения рентгенотехником в ковидном отделении, из симптомов имела лишь лёгкий сухой кашель, потерю обоняния и вкуса. Назальная фиброскопия и томография грудной клетки никаких изменений при этом не демонстрировали. То есть, медики установили, что процессы в головном мозге при заражении COVID-19 протекают быстрее, нежели в лёгких и сердце.

К слову, позднее, через 28 дней, у больного коронавирусом при повторном МРТ-обследовании ранее обнаруженные изменения уже не прослеживались. Авторы статьи JAMA Neurology отмечают, что нарушение сознания вследствие заражения коронавирусом COVID-19 были замечены у 37% инфицированных.