В Великобритании обнаружены останки летающего птерозавра

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Нашел их случайным образом один из местных коллекционеров.

Один из британских коллекционеров случайным образом сумел найти остаток челюсти птерозавтра. Кусок челюсти летающего ящера нашли на острове Уайт, в проливе Ла-Манш. Представители BBC уже сообщили, что в этом регионе данного динозавра обнаруживают впервые. Более того, ученые всего мира до этого утверждали, что обитали птерозавры только на территории Китая и Бразилии. Теперь же им приходится пересматривать устоявшиеся взгляды на данный вопрос.

Коллекционер, сообщивший о находке, признается, что изначально даже не задумывался о ее значимости и посчитал, что обнаружил останки динозавра семейства тапеяридов. Изменилось все после того, как он проконсультировался со своей подругой из области изучения динозавров Меган Джейкобс. Она высказала смелое предложение, какого происхождения может быть найденная коллекционером челюсть и оказалась права, проведя экспертизу в университете Портмунда. В настоящий момент находка находится в островном Музее динозавров.