В России изобрели электропроводный бетон

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Часть цемента заменена на отходы из обработки.

В результате эксперимента, проведенного российскими учеными, им удалось изобрести электропроводный бетон. Информация об исследовании появилась в зарубежном издании Magazine of Civil Engineering. Добиться уникального эффекта удалось, убрав из химического состава бетона часть цемента. Вместо этого, ученые поместили отходы энергетической промышленности и обработки гранита.

Теперь ученые могут похвастать тем, что получили экологически чистый и экономически выгодный материал, который качественно выделяется среди всех аналогов на отечественном и западном рынке. Один из авторов работы Роман Федюк заявил, что содержащиеся в их продукте наноматериалы помогают в процессе кристаллизации, что позволяет материалу пропускать через себя меньше воды. Помимо электропроводности, это дает долговечность. Ученый уверяет, что его материал на 30-35% прочнее выполненных по ГОСТу образцов.

Ученые уверены, что их материал будет использоваться для создания тротуаров нового типа, дорожных покрытий, парковок. Предположительно, с их помощью должны заряжать электрокары. Компания наверняка надеется, что с отраслью «машин будущего» они еще поработают.