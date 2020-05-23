Физики изобрели первый интегральный источник фотонов

Вчера, 16:20

Учёные из Бристольского и Трентского университетов на шаг приблизились к новому поколению суперкомпьютеров.

Квантовые компьютеры куда сложнее нынешних ЭВМ и требуют тонкого взаимодействия и управления фотонами, квантами света. Некоторое время проблемой для корректной работы считалось отсутствие источника фотонов. Но теперь, по информации журнала Nature Communications, эта задача решена.

Физикам удалось создать первый интегральный источник фотонов, который сможет корректно работать со специальными устройствами. Во главе изобретения стоит квантовая фотоника — относительно молодой раздел физики, являющаяся основой для мощных устройств, производящих операции и расчёты за счёт фотонов.

Опытные испытание уже показали работоспособность методики, которую физики назвали «интермодальным спонтанным четырехволновым смешением». Эффективность проведённых тестов позволяет учёным строить оптимистичные прогнозы по поводу применения источника в промышленности и технологиях.

Если то, что они изобрели, станет на поток — начнётся новая эра гаджетов, которые станут в несколько раз мощнее нынешних. Но пока что исследователи намерены конкурировать только с суперкомпьютерами.