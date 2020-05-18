Гарвард: Орехи полезны для сердца, а не для мозга

Вчера, 12:02

Доктор медицинских наук назвала закуску самой полезной для здоровья сразу нескольких органов.

Долго считалось, что грецкие орехи положительно влияют на мозг человека. Ещё в прошлых веках люди заметили, что лакомство внешне походит на мозг и предположили, что содержащиеся в нём вещества способны улучшить состояние «серой массы». После проведённых исследований доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре из школы здравоохранения Гарварда дополнила вышеуказанное: грецкий орех намного полезнее для сердца, о чём свидетельствует его так называемый «питательный профиль».

В орехах содержится набор питательных веществ, например, омега-3 жирная альфа-линоленовая кислота, которая также присутствует в морепродуктах. Также в орехах есть мононенасыщенные жиры, антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Всё это влияет на защиту сердца и сосудов от болезней.

Представитель Гарварда также рассказала, что несколько лет назад уже проводились аналогичные исследования. Тогда экспертам удалось доказать, что грецкий орех приносит пользу не только мозгу, но и снижает риск смерти на 45%. В работе участвовали 200 тысяч жителей США, употреблявших такую закуску ежедневно по три порции в течение 30 лет.

Ранние эксперименты и вовсе доказывают, что употребление орехов способствует росту и восстановлению мышечной массы, выводу холестерина, «мужской силе», снятию спазмов и облегчению болевых ощущений. Кроме того, учёные уверены, что орехи помогают даже забеременеть.