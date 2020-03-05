Волонтёр назвал особенности характера трехцветных уличных кошек

Вчера, 19:52

Не просто дворняги, а самые настоящие друзья человека.

Волонтёр, который помогает уличным котам найти дом, рассказал, какими чертами характера обладают большинство уличных кошек с трехцветным окрасом. Эти кошки особенные и дружелюбные. Уникальность трехцветных кошек заключается в том, что они имеют очень покладистый характер, любят детей и прекрасно уживаются с другими животными. Они очень преданные, неприхотливые и нежные. Кошки-трёхцветки доверяют людям и часто становятся талисманами целых семей.

Такой чертой характера они похожи на собак - готовы идти за своим хозяином хоть на край света. К примету, сиамские коты и британцы сразу убегут, если человек начнет их гладить и тискать. Такой вот у них независимый характер. Трехцветные кошки же обожают человеческое внимание и ласку. Они способны просидеть на коленях хозяина несколько часов, при этом мурлыкать без остановки.

Но прежде чем завести себе домашнего любимца, который ранее прожил некоторое время на улице, следует придерживаться ряда правил. Для начала необходимо, чтобы животное осмотрел ветеринар. Если проблем со здоровьем у кошки нет, стоит проконсультироваться со специалистом по поводу рациона. Также нужно оборудовать дом или квартиру специальными принадлежностями, которые крайне необходимы кошке: когтеточка, лоток, игрушки, мисочки для воды и еды, место для сна.