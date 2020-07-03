Глава НАО отказался от объединения с Архангельской областью

Вчера, 11:25

Руководитель региона уверен, большинство жителей против этого, что и стало причиной протестного голосования по поправкам в Конституцию.

фото: wikimedia

Ненецкий автономный округ — единственный регион РФ, где 54,57% жителей проголосовали против поправок к Конституции. В среднем по России количество противников поправок — 21,27%. Врио главы региона Юрий Бездудный полагает, протестные настроения вызвало возможное слияние с Архангельской областью.

Бездудный проинформировал, что тема закрыта и слияние регионов не произойдёт. Это вызвано серьёзным протестом местного населения против объединения с соседями. Основные противники — работники бюджетной сферы. Их зарплата рассчитывается от средней по региону. В НАО она заметно выше. Люди боялись потерять в деньгах. Ненецкий АО является в РФ самым малонаселённым (43,8 тысяч человек). Бездудный сказал, что не планирует референдум по объединению с Архангельской областью, однако, с его слов, некоторые силы (чиновник не пожелал сообщить какие) продолжают подогревать вопрос.

В то же время, сообщил глава НАО, регион и соседняя область продолжат развитие общих тем. Это глубоководный порт «Индиго» и освоение Арктики. Также регионы готовят программу по совместным действиям в части экономической интеграции, диверсификации экономики и создания рабочих мест.

Таким образом, регионы продолжат взаимодействовать, однако их слияния не произойдёт. Население НАО может успокоиться.