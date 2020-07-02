Минобрнауки дало ВУЗам право переносить начало учебного года

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Ведомство не осуществляет диктат и оставляет вопрос на усмотрение каждого заведения, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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ВУЗам РФ Минобрнауки дало право самим переносить начало учебного года на срок не более 2-х месяцев. Сообщение сделал 2 июля 2020 года Дмитрий Афанасьев.

Чиновник является заместителем главы министерства и выступил на пресс-конференции, которая посвящалась новому учебному году.

Афанасьев проинформировал, российские университеты могут по решению учебного совета сделать перенос начала учебного года. Заместитель министра не считает это удобным, однако, признаёт, в регионах лучше видят ситуацию с эпидемией коронавируса.

Общая позиция Минобрнауки РФ — учебный год начинается с 1 сентября. В то же время, ведомство дало рекомендацию абитуриентам, подавать заявки на поступление в ВУЗы РФ дистанционно. Даже если эпидобстановка в регионе благополучна. Одновременно, Министерство наделило творческие ВУЗы правом провести очные вступительные экзамены при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по коронавирусу. Минпросвещения придерживается позиции Минобрнауки. Рекомендация по началу учебного года в школах — 1 сентября. Дети продолжат учиться в обычном режиме. Меры санобработки помещений усилят.

Чиновники понимают, что образование нужно продолжать. Опасность не превышает желания учителей, и подрастающего поколения получать и давать новые знания.