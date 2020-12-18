Необычный рецепт "Крабового салата" для новогоднего стола

18-12-2020, 21:15

Крабовый салат – один из самых распространённых салатов на новогоднем столе. Но этот праздник бывает лишь раз в году, и встретить его хочется по-особенному. Поэтому сегодня предлагаем вашему вниманию нестандартный рецепт крабового салата под названием «Чарльстон», который превращает привычную закуску в пикантное блюдо.

Для приготовления «Чарльстона» вам понадобятся такие ингредиенты, как: крабовые палочки – 10 штук; один свежий огурец; куриные яйца – пять штук; два-три пучка зелёного лука; двести граммов майонеза; три-четыре столовых ложки корейской моркови; помидор черри – одна-две штуки; свежий укроп.

Сначала нарежьте мелкими ломтиками крабовые палочки, огурец и лук. Отварите яйца, а после их готовности натрите на тёрке отдельно белок и желток. Кашицы из белка и желтка следует посолить по своему вкусу.

Салат собирается слоями. Для этого можно использовать разъёмную форму для выпечки либо сделать круглый бортик из фольги. Первым слоем уложите половину уже нарезанных крабовых палочек. Следом пойдут огурец, желток и зелёный лук. На них выложите морковь, которую покройте белками и оставшимися крабовыми палочками. Наконец, украсьте салат четвертинками помидоров черри и посыпьте укропов.





ВАЖНО! Каждый слой салата не забывайте смазывать майонезом в виде сеточки.

Получившееся блюдо убирают настаиваться в холодильник. Спустя два часа «Чарльстон» можно подавать к столу.