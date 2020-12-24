Как Йога помогает при депрессии

24-12-2020, 14:22

Депрессия – тяжелое состояние, которое вызывает у человека полную потерю интереса к жизни, к своим любимым занятиям и даже родным. Врачи для стабилизации психологического и психического состояния больного предпочитают назначать ему медикаменты. Но они превращают человека фактически в безжизненного робота. В этом случае лучшим вариантом будет найти такое занятие, которое не только избавит от депрессии, но также даст силы жить и радоваться жизни. Таким увлечением и считается йога.

Влияние йоги на психическое состояние

Чтобы помочь справиться с депрессивным состоянием, занятия йогой включают в себя простые асаны и активные медитации. Они позволяют в несколько раз снизить напряжение, не допустить приступов гнева, устранить повышенную тревожность. Главная задача занятий – научить человека максимально расслабляться, после чего тот сможет контролировать свой эмоциональный фон.

Дополнительно рекомендуется заниматься кундалини-йогой. Этот тип медитативных техник направлен непосредственно на выход из стрессового состояния. Во время занятий удается научиться отключать бесконечный поток мыслей, давая мозгу время отдохнуть. В это же время тело человека также начинает релаксировать, уходит сильное физическое напряжение и усталость.

Внимание! Уже после первого занятия йогой человек ощущает облегчение. Но реально выйти из депрессии при помощи медитативных техник можно только при регулярных тренировках.

В обязательном порядке для устранения депрессии следует медитировать. Медитации позволяют обратиться к своему внутреннему «Я». Именно гармония со своим внутренним миром позволяет избавиться от беспорядочных мыслей, понять, что важно на самом деле. Если разобраться таким образом с собой, не будет причин для депрессий и лишних переживаний. Медитировать можно наедине с собой или в группе, подбирать тип занятий следует с учетом желаний и привычек. Оба варианта показывают отличные результаты.

Внимание! Реальную эффективность показывают медитации, которые длятся не менее 15 минут. В идеале такие занятия йогой должны проходить в течение 30 минут.

Полезные свойства йоги в борьбе с депрессией

Занявшись медитативными практиками, человеку удается достичь следующих моментов:

в несколько раз снизить уровень тревожности и усталости;

развить гибкость и улучшить физическое здоровье;

нормализовать артериальное давление, что снизит риск возникновения панических атак;

улучшить способность концентрироваться и отвлекаться от лишнего;

избавиться от сонливости и апатии;

нормализовать ночной сон и научиться контролировать свои эмоции, в том числе в ситуации стресса.

Внимание! Чтобы достичь максимального эффекта, рекомендуется в одну тренировку чередовать асаны и медитативные техники.

Если человек страдает от тяжелых форм депрессии, йога должна стать только частью лечения, так как в таких ситуациях просто не обойтись без приема медикаментов. Комплексный подход к лечению депрессивного состояния позволит быстрее вернуть радость жизни и стать при этом спокойнее в душе.