Россия начала экспорт лекарства от COVID-19

Сегодня, 12:16

В июне 2020 года препарат «Авифавир» производитель поставил в 35 регионов РФ и Беларусь, на очереди Казахстан.

фото: pixabay

США скупили 90% 3-месячного запаса американского препарата «Ремдесивира», который применяется в лечении COVID-19. Россия начала экспорт собственного лекарства от коронавируса. Интерес к нему высказали 50 стран.

В июне 2020 года российская компания «ХимРар» выпустила 100 тысяч курсов «Авифавир» при плане 60 тыс. Сообщение разместил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препарат отправляли в 35 регионов РФ и в Беларусь. Достигнуты договорённости о поставках «Авифавир» в Казахстан. В очереди за лекарством от COVID-19 50 государств. Запланированное производство препарата на июль — 100 тыс. Производитель заверил, выпуск возрастёт до 300 тыс. курсов. Это позволит удовлетворить нужды России и начать массовый экспорт.

РФПИ напомнил, «Авифавир» прошёл 29 мая 2020 регистрацию в Минздраве РФ. В состав препарата входит фавипиравир — активное вещество против «китайской инфекции». Российские медики считают, «Авифавир» показал результаты лучше, чем у американского лекарства «Ремдесивир», за счёт того, что в российском препарате самые новые активные компоненты.

Два государства ведут себя по-разному. США — скупает лекарства, оставляя без них другие страны. Россия — производит своё и готова помочь другим.