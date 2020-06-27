В Новосибирске лже-доктор получила реальный срок

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Елена Муренко приобрела поддельный диплом и занялась косметологическими услугами, клиентка заплатила 50 тыс. рублей и получила испорченное лицо.

фото: pixabay

Женщина, проживающая в Новосибирске, посетила лже-доктора, после чего обратилась к правоохранителям. Фемида определила преступнице срок в 1,5 года за решёткой и штраф в 50 тыс. рублей. Адвокат потерпевшей требует ужесточить наказание.

Суд в Новосибирске установил, что Муренко за 85 тыс. рублей приобрела поддельный диплом о получении высшего медицинского образования и является «врачом-лечебником». Вместе с этим документом аферистка купила удостоверение о липовом повышении квалификации и сертификат якобы позволяющий ей заниматься дерматовенерологией. После этого, лже-доктор взяла в Новосибирске в аренду офис на проспекте Карла Маркса и распространила объявление об оказании косметологических услуг.

Следователи отметили, что в офисе не было ни воды, ни канализации, ни отдельного помещения для выполнения медицинских процедур. В то же время, объявление гласило, Муренко — лучший врач Новосибирска, к которому обращаются исправить ошибки иных косметологов.

51-летняя клиентка поверила. Лже-врач сделала женщине аугментацию губ (корректировка формы и объема с помощью уколов), восстановление объёма щёк и скул, а также липолитику подбородка (избавление от подкожного жира). За это потерпевшая отдала 50 тыс. рублей.

Через час женщине стало плохо, состояние ухудшалось. Исследование подтвердило, что Муренко ввела клиентке препараты, которые не зарегистрированы в РФ. Через две недели началось полное их отторжение. Региональная прокуратура сообщила через пресс-службу, областной суд не изменил приговор лже-врачу, оставив его в силе.

Женщины хотят оставаться привлекательными и платить за это деньги. Вот только отдавать их следует не аферистам, а квалифицированным медикам.