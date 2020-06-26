Адвокат Ефремова считает требование семьи Захарова о компенсации «космическим»

Вчера, 17:29

Защитник артиста Эльман Пашаев заявил, что сумму в 100 млн рублей российская Фемида никогда не назначала к выплате, максимум — 700 тыс. рублей.

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Адвокат Ефремова проинформировал, по уголовным делам российский суд не назначал выплат свыше миллиона рублей. Требования семьи погибшего Захарова о компенсации в 100 — 150 миллионов рублей являются «космическими».

Пашаев заявил, сумму озвучил брат Захарова. Адвокат напомнил, брат покойного ранее получил предложение о денежной помощи, но отказался от неё. Защитник Ефремова проинформировал, что семья погибшего намеревается получить компенсацию через суд. Адвокат обратил внимание, что семья получила бы намного больше без судебного расследования. Пашаев уверен, Фемида присудит его подзащитному выплату от 800 тыс. до миллиона рублей. Потерпевшая сторона никогда ранее не получала таких денег по судебным практикам.

Правозащитник сообщил, что Ефремов готов оплатить похороны и другие расходы потерпевшей стороны. Однако, артист считает, семья погибшего сделала его смерть источником дохода и устраивает шоу. Юрист поведал, что не доводит до сведения клиента, что творят родственники погибшего, ведь подзащитный не может повлиять на ситуацию. Ефремов сообщил, что готов усыновить сирот погибшего или просто опекать их до совершеннолетия.

Окончательное решение по размеру компенсации примет суд.