Павел Дуров поздравил россиян с отменой блокировки Telegram

19-06-2020, 15:41

Команда Telegram заявила о готовности противодействовать терроризму и экстремизму, и Роскомнадзор снял блокировку.

Источник фото: Pixabay, «Бумажный самолёт»

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей и заверил, что тайна переписки останется главным принципом мессенджера. По его словам, отмена блокировки сделает его быстрее, удобнее, доступнее.

18 июня Роскомнадзор заявил о готовности снять ограничения с мессенджера Telegram, новость об этом появилась на сайте ведомства. Организация положительно оценила высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Павел Дуров рассказал, как Telegram будет бороться с терроризмом и экстремизмом. Специальные алгоритмы мессенджера отслеживают подозрительную активность и находят вредоносный контент. Но тайну переписки в Telegram обещают сохранить.

Уже сегодня усилиями Роскомнадзора еженедельно удаляются тысячи материалов, призывающих к насилию и употреблению наркотиков, сообщает сайт ведомства.

Напомним, ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США оказывала давление на Дурова и ему пришлось отменить запуск собственной криптовалюты Gram.

По словам Дурова, разблокировка Telegram в России станет оптимистичным сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.