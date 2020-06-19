Павел Дуров поздравил россиян с отменой блокировки Telegram

Команда Telegram заявила о готовности противодействовать терроризму и экстремизму, и Роскомнадзор снял блокировку.
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Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей и заверил, что тайна переписки останется главным принципом мессенджера. По его словам, отмена блокировки сделает его быстрее, удобнее, доступнее.
18 июня Роскомнадзор заявил о готовности снять ограничения с мессенджера Telegram, новость об этом появилась на сайте ведомства. Организация положительно оценила высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
Павел Дуров рассказал, как Telegram будет бороться с терроризмом и экстремизмом. Специальные алгоритмы мессенджера отслеживают подозрительную активность и находят вредоносный контент. Но тайну переписки в Telegram обещают сохранить.
Уже сегодня усилиями Роскомнадзора еженедельно удаляются тысячи материалов, призывающих к насилию и употреблению наркотиков, сообщает сайт ведомства.
Напомним, ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США оказывала давление на Дурова и ему пришлось отменить запуск собственной криптовалюты Gram.
По словам Дурова, разблокировка Telegram в России станет оптимистичным сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.